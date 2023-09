Walldorf. (seb) Die Kraft der darstellenden Künste und die Fülle der Eindrücke eines Schauspiels: Das möchten die Walldorfer Theatertage vom 6. bis 8. Oktober feiern und laden alle Interessierten ein. Das federführende Werkraumtheater möchte in Zeiten, in denen die Unterhaltung überwiegend vom Bildschirm kommt, die Relevanz des besonderen Erlebnisses ins Bewusstsein rücken: gemeinsam mit anderen Menschen in einem Raum, deren Reaktionen spürbar werden, und erleben, wie Kunst auf der Bühne entsteht, eintauchen in andere Welten, den Gefühlen und Gedanken der Charaktere ganz nah.

Die Mischung reicht von spaßig über bunt bis tiefernst. Der Freitag, 6. Oktober, beginnt um 18 Uhr mit der Eröffnungsfeier. Um 19 Uhr wird ein Stück präsentiert, das angesichts des Wiedererstarkens der extremen Rechten relevanter scheint denn je: "Die Welle" nach dem Buch von Todd Strasser alias Morton Rhue für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. "Ihr meint, eine Diktatur wäre heute bei uns nicht mehr möglich?", fragt ein Lehrer seine Klasse. Gehorsam, Gruppendruck, Verführbarkeit, das Verlangen nach Führung: Die Anziehungskraft des faschistischen Denkens und Handelns – im Gegensatz zur "anstrengenden" Demokratie – wird deutlich. Nach dem Stück, gegen 20.30 Uhr, folgen "After Stage"-Gespräche.

Die "Junge Bühne" des Werkraumtheaters zeigt am Samstag, 7. Oktober, 11 Uhr, "Hase Willi feiert Geburtstag". Für Kindergartenkinder wird ein turbulentes und witziges Abenteuer über die Vorbereitungen einer Verkleidefete für Willi und seine Freunde geboten. Das Thema "Vielfalt" haben kurze Theatersplitter aller teilnehmenden Gruppen: Am 7. Oktober ab 13.30 Uhr werden verschiedene zwei- bis dreiminütige Szenen gezeigt.

"Greta und die Großen" heißt das Stück des Wohnhofs in der Willinger-Straße, das am 7. Oktober um 15.30 Uhr folgt. 20 junge Schauspieler im Alter von fünf bis 28 Jahren, mit und ohne Behinderung, zeigen die Geschichte eines Mädchens, das von den Tieren um Hilfe gebeten wird, damit die Menschen ihren Lebensraum nicht weiter zerstören. Ehe eine große Theaterparty gefeiert wird, ist um 19 Uhr "Neverland – Peter Pan" vom Werkraumtheater für alle ab sechs Jahren zu sehen: die bekannte Geschichte um den Jungen, der nicht erwachsen werden will, um Fantasie und Wirklichkeit, Tücken und Zauber der Kindheit.

Am Sonntag, 8. Oktober, zeigt die Theater-AG der Waldschule ab 11 Uhr "Geflatter in Omas Kopf". Zehn Schülerinnen und Schüler haben das Stück zum Thema Demenz entwickelt. Mit "Marielle, die kleine Meerjungfrau" verspricht das Werkraumtheater am 8. Oktober, 15 Uhr, Spannung, aber auch lustige Momente – und dazu gefühlvolle Balladen. Die Geschichte nach Hans Christian Andersen für alle ab fünf Jahren ist unter anderem durch Disney bekannt geworden: Eine Tochter des Meerkönigs verliebt sich in einen Menschen, möchte an Land leben und bekommt es mit der unheimlichen Hexe Trixana zu tun.

Eine Art Stück im Stück stellt "Hamlet for all of us" dar, frei nach Shakespeare: Das Werkraumtheater stellt damit für alle ab zwölf Jahren am 8. Oktober, 19 Uhr, dar, wie sich eine Schauspieltruppe auf die Inszenierung des berühmten Stoffs vorbereitet – das Publikum erkennt, dass sie sich damit etwas viel zugemutet haben. Da wird auch mal improvisiert und das Publikum wird um Hilfe gebeten. Und doch kommt Wissenswertes über Inhalt und Dichter rüber. Nach dem Spektakel steigt die Abschlussfete ab 20.30 Uhr.

Info: Karten gibt es an der Theaterkasse, unter Telefon 0 62 27/ 6 39 56 oder E-Mail info@werkraumtheater.de.