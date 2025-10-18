Samstag, 18. Oktober 2025

zurück
Plus Walldorf/Heidelberg

Der 100-Jährige, der in den Flieger stieg

Der Walldorfer Aeroclub hatte mit Heinrich Schneider aus Heidelberg einen ganz besonderen Fluggast.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
Heinrich Schneider (links) war nach seinem Rundflug mit Martin Friedle richtig beseelt. Foto: privat

Von Anja Hammer

Walldorf/Heidelberg. Was soll er seinem Vater zum Geburtstag schenken? Mit dieser Frage fing alles an. Letztlich schenkte Thomas Schneider seinem Vater Heinrich einen Rundflug mit dem Walldorfer Aeroclub. Das Besondere daran: Es war Heinrich Schneiders 100. Geburtstag.

Vor wenigen Tagen stieg der Heidelberger dann tatsächlich zusammen mit seiner

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.