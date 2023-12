Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Gastronomen und Künstler haben ganz besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. In dieser Krise waren die Stadtwerke Walldorf mit dem Kulturförderverein Kurpfalz eine Kooperation eingegangen und unterstützten seither eine Konzertreihe in verschiedenen Lokalitäten der Stadt. So wollten die Stadtwerke nach eigener Aussage "ein Stück Normalität und Lebensfreude zurück in die Astorstadt bringen" und sich mit den Betroffenen solidarisch zeigen.

Fördermittel von 20.000 Euro wurden bereitgestellt, die als Unterstützung für Gagen, Technik und Organisation verwendet wurden. "Wir konnten pro Jahr zwischen zwölf und 14 kleinere und größere Konzerte mit regionalen Künstlern in den Lokalen, die von den Stadtwerken ihre Energie beziehen, durchführen", informierte Edgar Berlinghof vom Kulturförderverein. Jetzt fand das letzte von den Stadtwerken Walldorf unterstützte Konzert in diesem Jahr im "Schlupfloch" statt.

Im Moment sei er positiv gestimmt, dass es auch im nächsten Jahr in bewährter Weise Konzerte sowie Unterstützung geben werde, so Berlinghof. "Im Moment sind wir tagtäglich mit den Vorbereitungen zum Festival ,Swingin’ Wiwa’, das vom 15. März bis 5. Mai mit 35 Acts über die Bühne geht, beschäftigt. Doch Ende Mai, Anfang Juni 2024 wird es hoffentlich mit der Kooperation weitergehen."

Daniel Bauer von den Stadtwerken sagte, dass auch Abstimmungen mit einem beliebten Veranstaltungsorganisator und Rock’n’Roller aus Dielheim laufen: "Wir werden uns zu Beginn des Jahres mit Andy Widder zusammensetzen. Unsere grundsätzliche Bereitschaft zur Fortführung ist vorhanden. Über die Art und Weise müssen wir uns unterhalten."

Nach den Highlights in diesen inzwischen drei Jahren gefragt, nennt Eddie Berlinghof zwei ausverkaufte Veranstaltungen, die im früheren, seit einem Jahr geschlossenen Clublokal "Café Art" stattfanden. "Neben der Reggae-Band ,Riddim Posse’ um Star-Trompeter Kirt Dallaway, die karibisch-musikalischen Kraftstoff für Bauch und Beine bot, war auch die Regenbogen-Hausband ,Delta Rock’ einer von zahlreichen Höhepunkten", so Berlinghof.

Die zweite Kulturfördervereins-Vorsitzende Carmen Dorgerloh war von der Band "Family Business" mit Olli Roth und Sohn Robin Carpe, die im "Mint Dine & Bar" am Aqwa Walldorf aufschlug, begeistert. "Auch die Formation ,Gallantry-Music’, die im Restaurant ,Thessaloniki’ auftrat, hat mir sehr gut gefallen", erklärte sie.

Überhaupt: Die Vorstandsspitze zieht ein überaus positives, bisheriges Fazit und freut sich auf eine Fortsetzung der Reihe im nächsten Frühsommer. Das "Schlupfloch", der historische Gewölbekeller des "Erbprinzen" in Walldorf, war jetzt die Kulisse für ein "Nikolaus-Rock"-Konzert mit dem weithin bekannten Sänger und Songschreiber Olli Roth.

In außergewöhnlicher Atmosphäre und ohne viel produktionstechnischen Schnickschnack wurde über zwei Stunden hinweg handgemachte Musik geboten und eine gut gelaunte Gästeschar auf beste Weise unterhalten. Zusammen mit Schlagzeuger Tommy Klein, Bassmann Ralf "Bobby" Bopp und Ausnahmegitarrist Wolfgang "Wolli" Sing, der seinem Instrument die herrlichsten Töne entlockte und auch als Sänger glänzte, zeigte Entertainer Olli Roth die hohe Kunst des perfekten Zusammenspiels.

Songs wie "Georgy porgy" von Toto, "Boys of summer" von Don Henley oder "Das Lied vom erschossene Sheriff" (O-Ton Olli Roth) in der Version von Eric Clapton verzückten die Gästeschar im rappelvollen Schlupfloch, worüber sich nicht nur Gastronom Ari Kasimatis freute. Vor der Bühne, fast im Hautnah-Kontakt zu den Musikern, wurde getanzt, gesungen und viel gelacht.

Natürlich stand im zweiten Teil des Konzerts auch das unvermeidliche "Papa was a rolling stone" in der Version der Temptations auf der Setliste und wurde wie alle Songs stürmisch gefeiert. Wer hat jemals "Valerie" von Mark Ronson und Amy Winehouse in einer solch eigenwilligen Version gehört? Kann man "The joker", "den unser Freund Stefan Müller für uns geschrieben hat" (so Olli Roth), besser performen?

Der gut aufgelegte Roth überraschte mit der Aussage: "Wir haben noch nie zusammen geprobt. Alles entsteht spontan in der Interaktion." Nach so viel Power-Rock wurden glückliche Konzertgänger in die kalte Nacht entlassen. Sie hatten einen fulminanten Gig mit großem Spaßfaktor und hochkarätigen Musikern erlebt. "Es war mega" brachte ein Gast in den sozialen Medien das Ereignis auf den Punkt. Auch Bandchef Olli Roth, der auf ein großes Netzwerk an befreundeten Künstlern zählen darf und bekannte, dass die Situation für Musiker immer noch nicht wie vor Corona sei, strahlte. "Es hat heute riesigen Spaß gemacht. Das Publikum war sensationell."