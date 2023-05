Das "Spring-Jam"-Event fällt in die zweite Kategorie. Des Weiteren richtet die mobile Jugendarbeit, ausgehend vom Verein "Postillion", freier Träger der sozialen Hilfe im Rhein-Neckar-Kreis, Workshops, auch Freizeitaktivitäten und Jugendtreffs aus. Zu finden ist das Team der mobilen Jugendarbeit in einem Bereich direkt neben der Skaterbahn. "Wir sind sozusagen Nachbarn", berichtete Matthias Goliath.

Im Fokus des Events stehe jedoch nicht das Gewinnen, sondern vor allem der Spaß und die Unterstützung der Walldorfer Skaterszene, wie der Organisator des "Spring-Jams", Matthias Goliath, erzählte. Der Sozialarbeiter macht sogenanntes "Streetworking", aufsuchende Jugendarbeit, in Walldorf. Täglich steuert er Treffpunkte von Jugendlichen im Ort an, um mit ihnen in Kontakt zu kommen und bei Bedarf niederschwellige Hilfe anzubieten. Dabei offeriert die mobile Jugendarbeit sowohl Einzelfallhilfe, wie etwa die Unterstützung interessierter Jugendlicher bei Bewerbungen, als auch Gemeinwesenarbeit, also Aktionen für die Jugend insgesamt, um ihnen neue Handlungsfelder zu eröffnen und ihren Alltag zu bereichern.

Auf der im November 2022 fertiggestellten Bahn maßen sich die Teilnehmer in drei Kategorien: dem "Ollie-Contest", dem Wettbewerb um den höchsten Sprung, "The Line", einer einminütigen Fahrt über den Skaterplatz mit möglichst vielen Tricks, und dem "Trick-Contest", bei dem jeder Teilnehmer sein coolstes Kunststück auf dem Skateboard zum Besten gab. Mitgemacht haben Jung und Alt, von unter Zehnjährigen bis zu Mittdreißigern: Damit es fair blieb, gab es separate Kategorien für unter und für über Sechzehnjährige.

Von Kim Fellger

Walldorf. Laute Hip-Hop Musik, der Geruch von frisch gesprayten Graffiti, Skater mit viel zu weiten Jeans und allgegenwärtig das Geräusch der rollenden Boards auf Beton: Mit dem "Spring Jam"-Wettbewerb lud die mobile Jugendarbeit der Stadt Walldorf Sportbegeisterte dazu ein, ihr Können auf der neuen Skaterbahn an der Autobahn unter Beweis zu stellen.

Er freue sich, dass die neue Bahn den ganzen Tag über von jungen und erwachsenen Menschen frequentiert werde und der Skaterpark bei den Jugendlichen "auf große Resonanz" stoße. Auch Bürgermeister Matthias Renschler zeigte sich begeistert. Die Vorgängeranlage sei bereits "sehr alt" und eine Renovierung notwendig gewesen. Der Skaterpark am Rande von Walldorf in der Nähe der Autobahnauffahrt sei als "Freiraum" für Jugendliche konzipiert, wo sie ungestört ihre Freizeit verbringen können.

Doch nicht nur die Politik und die mobile Jugendarbeit sind überzeugt, auch die Skater selbst: Der zehnjährige Kilian, Gewinner des "Ollie-Contests" der unter Sechzehnjährigen, findet die neue Bahn in Walldorf toll. Regelmäßig komme er dorthin, um zu skaten. Ganz besonders gut gefalle ihm an dem Platz, dass es dort eine Pyramide gebe, an der man "Ollies" (hohe Sprünge mit dem Skateboard) machen könne.

Dieser Meinung kann sich Linus, 17 Jahre, nur anschließen: Aus seiner Sicht zeichne sich der Platz vor allem durch seine Größe aus. Am liebsten mache er den "Three Flip"-Trick: Ein Sprung mit einer Drehung des Boards um 360 Grad und gleichzeitig einmal um die Längsachse.

Begleitet wurde das Event von dem Kollektiv "Hip-Hop-Monday", das ehrenamtlich die Wände am Skaterpark mit Graffiti besprühte und so für die passende Kulisse sorgte. Einige Jugendliche haben bei diesem Projekt mitgewirkt, so auch der sechzehnjährige Künstler "Kentonmenace", der begeistert seit einem Jahr sprayt. Außerdem bot Joe Molese kostenlos vegane Meatball-Sandwiches an und es gab einen Stand der Suchtberatung.

Das "Spring-Jam" war das erste große Event auf der neuen Bahn. Es soll aber nicht das letzte bleiben, jedenfalls nicht, wenn es nach Organisator Matthias Goliath geht: Die mobile Jugendarbeit plane bereits eine Wiederholung im nächsten Jahr und freue sich auf viele motivierte Teilnehmer.