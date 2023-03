Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Der Song "Try" der Sängerin Pink hallte – intoniert von der Schulband – durch die Theodor-Heuss-Realschule: "You’ ve gotta wake up and try, try, try". Die Popakademie Mannheim war im Rahmen des Förderprojekts "Pop macht Schule" zwei Tage lang an der Walldorfer Theodor-Heuss-Realschule zu Gast. Statt Unterricht gab für interessierte Schülerinnen