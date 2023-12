Von Sebastian Lerche

Walldorf. Den Ärmsten beistehen und zudem vielen Menschen eine Freude bereiten: Dafür steht die Walldorfer Kleiderstube von jeher. Traditionell hat sie in der Vorweihnachtszeit wieder Spenden für Bedürftige in Rybniza gesammelt, außerdem spendete sie aus ihrem Jahreserlös 11.500 Euro für verschiedene Hilfsaktionen.

Ihrer Freude darüber gab die Kleiderstuben-Vorsitzende Hannelore Blattmann im Gespräch mit der RNZ Ausdruck. Sie zeigte sich auch sehr dankbar gegenüber allen Menschen, die für die Kleiderstube gespendet haben und sie unterstützten. "Schöne Spenden" habe man in letzter Zeit erhalten, darunter teils sehr hochwertige Haushaltsartikel wie Geschirr, Kleidung, Schuhe oder auch Bettwäsche. Damit wolle man kein Geld verdienen, so Blattmann: Immerhin gingen die Überschüsse an soziale Zwecke.

Ungefähr 900 Weihnachtspakete brachte das Kleiderstuben-Team gemeinsam mit dem Christlichen Diakonischen Hilfswerk CDH Stephanus aus Speyer nach Rybniza in Transnistrien/Moldawien auf den Weg. Der ist mehr als 2000 Kilometer lang: Schon seit über 20 Jahren unterstützt die Kleiderstube dort die Hilfsorganisation "Swet", die mit den Päckchen Waisen, Halbwaisen, Straßenkinder, Kinder mit Behinderung, solche aus Großfamilien sowie Witwen und Rentnerinnen und Rentner beschert. "Die Armut unter der Bevölkerung ist nach wie vor sehr groß", wie das Kleiderstuben-Team im Vorfeld betont hat.

Um die 900 Pakete mit sinnvollen Sachspenden hat die Walldorfer Kleiderstube nach Rybniza in Transnistrien/Moldawien auf den Weg gebracht. Foto: Pfeifer

Die bunt dekorierten Pakete mit Nützlichem und Wohltuendem, darunter haltbare Lebensmittel, Socken oder Hygieneartikel, außerdem für die Kinder Süßigkeiten, Stofftiere oder Malstifte, stammen von privaten Spendern und von zahlreichen Schulen und Kindergärten der Region.

Sechs symbolische Spendenschecks wurden überdies in einer kleinen Feierstunde überreicht. Das Kinderhaus in Rybniza wurde zusätzlich mit 2500 Euro unterstützt, ferner wurden die Transportkosten nach Transnistrien mit 1500 Euro bezuschusst.

Stefanie Baldes aus Walldorf, Vorstandsmitglied der Deutschen Kinderkrebsstiftung, nahm erfreut 2000 Euro für krebskranke Kinder entgegen. Ebenso gingen 2000 Euro an die St. Leon-Roter Initiative "Puente Esperanza – Hoffnungsbrücke". Unter dem Dach des Walldorfer Vereins "Hilfe zur Selbsthilfe" unterstützt das Team um Familie Walter drei Projekte in der chilenischen Region Araukanien: die Landschule "El Tesoro" in Cunco, die Landwirtschaftsschule in Temuco und eine Schule für Kinder mit physischer oder psychischer Behinderung in Traiguén.

Direkt an "Hilfe zur Selbsthilfe" wurden 1500 Euro gespendet: Das Geld ist für Hilfsprojekte im afrikanischen Burkina Faso gedacht, darunter beispielsweise Krankenstationen, die dort im ländlichen Raum aufgebaut wurden. Und schließlich war die Stadt Walldorf ein Spendenempfänger: In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit wird sie die 2000 Euro von der Kleiderstube für bedürftige Kinder in Walldorf verwenden.

Darüber hinaus verteilte die Kleiderstube wieder zahlreiche Einkaufsgutscheine: an die Bewohnerinnen und Bewohner des Astorstifts, an die Plattform, Beratungs- und Unterstützungsangebot für Obdachlose im selben "Haus am Kreisel" wie die Kleiderstube, sowie an Bedürftige in Walldorf und St. Leon-Rot, die von der kirchlichen Sozialstation und der Sozialstation der Astorstiftung betreut werden.

So erfreut Hannelore Blattmann über diesen Erfolg der harten Arbeit des Kleiderstuben-Teams ist, hebt sie auch die Realität dahinter hervor: "Alles wird teurer." Wegen der gegenwärtigen Krisen und der Inflation habe man wieder mehr Kunden gezählt, die auf die günstigen Artikel der Kleiderstube angewiesen seien. Man merke nun deutlich, dass es den Menschen schlechter gehe.