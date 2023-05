Walldorf. (agdo) In knapp drei Wochen ist es wieder so weit: Rockabellas mit Petticoats und Rockabillys mit Tollenfrisuren katapultieren Walldorf in die 1950er und 1960er Jahre: Über das Pfingstwochenende vom 27. bis 29 Mai findet wieder das legendäre, weit über die Region bekannte Festival "Rock’n’Roll-Weekender" statt.

"Wir freuen uns sehr, Freunde, Gäste und Musiker wieder zu sehen",