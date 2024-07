Walldorf. (RNZ) In der Gaststätte "Pfälzer Hof" steht während der Betriebsferien eine größere Baumaßnahme an, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Walldorf. Anlass sei der Brandschutz im Gebäude, das sich im Besitz der Gemeinde befindet.

Im Mittelpunkt stehe der Austausch der Lüftungsanlagen für die Küche, der Abluftanlage des Holzkohlegrills und der Zuluft für die Gasträume.