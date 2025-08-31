Beim Flugtag machte das Flugzeug Feuerwerk (Fotogalerie)
Ein Fest des Flugsports für die ganze Familie: Die Veranstaltung bot ein Programm zum Genießen.
Von Sebastian Lerche
Walldorf. Großer Andrang, Sitzplätze sind nicht leicht zu finden. Erwachsene treffen sich mit Freunden und Familie, erfreuen sich an Gesprächen, der Gesellschaft, der Spätsommersonne. Die Kinder springen auf den Trampolinen, quietschend vor Vergnügen, oder fahren auf einem der Karussells. Lange Schlangen haben sich vor der Feldküche und der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+