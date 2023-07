Weinheim. (web) Ein 81 Jahre alter Mann ist am Dienstagvormittag bei einem Badeunfall im Weinheimer Waidsee ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Nachmittag.

Nach Angaben der Beamten hatte eine Zeugin um etwa 10.20 Uhr einen Mensch bemerkt, der im Bereich der Bojen am Rand des Schwimmerbereichs leblos im Wasser trieb.

Ein Bademeister des städtischen Strandbads brachte den 81-Jährigen umgehend an Land, wo sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Diese waren jedoch vergebens. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ermitteln derzeit Mitarbeiter des Fachdezernats der Kriminalpolizei unter dem Dach des Polizeipräsidiums Mannheim.

Dass sich im städtischen Strandbad ein Unglück ereignet hat, wurde bereits Stunden vor der Meldung der Polizei bekannt. Passanten bekamen mit, wie Rettungskräfte an den See eilten. Der Eingang des Bades wurde für einige Zeit für neu Ankommende geschlossen.

Polizei und Stadt baten jedoch um eine spätere Veröffentlichung des Todesfalls, da der Mann zunächst nicht identifiziert werden konnte. "Wir sind in den Gedanken bei den Hinterbliebenen", drückte Roland Kern, Pressesprecher der Stadt, stellvertretend für die Verwaltung und die politischen Gremien Weinheims seine Anteilnahme aus. Weitere offizielle Angaben zu dem tödlichen Unfall machte die Stadt nicht.

Der nördliche Rhein-Neckar-Kreis muss damit das zweite tragische Badeunglück in nicht einmal ganz drei Tagen bilanzieren. Bereits am späten Sonntagnachmittag war ein junger Mann im Heddesheimer Badesee gestorben. Laut Polizei hatte er seine Fähigkeiten als Schwimmer überschätzt.

Die genauen Hintergründe sind hier wie dort noch nicht ermittelt. Grundsätzlich betrachtet, kursieren zum Thema Badeunfälle jedoch Missverständnisse. Darauf weist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in sozialen Medien hin. Filmemacher stellten Ertrinkende meist wild mit den Armen rudernd und laut um Hilfe schreiend dar. Doch wer im Wasser in Not gerät, schreit nicht, "dazu bekommt die Person nicht genug Luft". Der Körper konzentriere sich nur noch auf die Atmung. Die Bewegungen der Gliedmaße erfolgten unkontrolliert und reflexartig. Menschen in Not stünden quasi im Wasser, den Kopf in den Nacken gelegt.

Bei solchen Anzeichen müssten Zeugen um Hilfe rufen und Aufsichtspersonen hinzuziehen. Gibt es keine solchen, sei das Absetzen eines Notrufs (112) stets die erste Maßnahme. Vor eigenen Rettungsversuchen müsse man die Gefährlichkeit der Lage einschätzen. Eine Möglichkeit bestehe auch darin, von hinten heranzuschwimmen und mit dem Anreichen eines Auftriebgegenstands, etwa eines Rettungsringes oder eines Asts, zu helfen.

