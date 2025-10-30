Donnerstag, 30. Oktober 2025

Region Wiesloch wappnet sich gegen die Vogelgrippe

Nach mehreren Infektionsfällen bei Ulm treffen die Tierparks und Geflügelhöfe Vorkehrungen. Noch gibt es keine Stallpflicht.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 8 Sekunden
Das Wasser aus dem großen Teich im Walldorfer Tierpark kann nicht abgelassen werden, weil dort Fische leben, heißt es von der Stadt. Foto: Lerche

Von Konrad Bülow und Sebastian Lerche

Region Wiesloch. Geflügelhalter im Raum Wiesloch achten dieser Tage besonders darauf, ihre Vögel in Volieren, Ställen und Gehegen vor äußeren Einflüssen zu schützen. Die Vogelgrippe breitet sich in Baden-Württemberg aus. Während in der Nähe von Ulm bereits 15.000 Nutzvögel gekeult wurden, sind aus der näheren Umgebung noch keine

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
