Hirschberg-Großsachsen. (ans) Eigentlich wollte Kerstin Kreutzer mit der "Familienburg" in der Alten Tabakfabrik und einem umfangreichen Kursangebot für Mütter, Väter und Kinder durchstarten. "Doch die Familienburg war einfach für den Anfang zu groß", sagt die Großsachsenerin, die das Projekt gemeinsam mit anderen Frauen stemmen wollte. "Diesmal starten wir in kleinerem Umfang", kündigt die 37-Jährige nun an. "Wachsen können wir immer noch", ergänzt sie schmunzelnd. Es seien zwei kleine und gemütliche Räume, aber für ihr Vorhaben vollkommen ausreichend.

Nach der Schließung der "Familienburg" habe sie nun endlich einen neuen Platz gefunden: In der Landstraße 25 – die "Objektwelt" ziehe in hintere Räumlichkeiten – wird sie wieder gemeinsam mit anderen Frauen diverse Kurse anbieten. Das Gebäude liegt zentral, in der Nähe des RNV-Bahnhofs und ist somit gut erreichbar.

Im April soll die "Mami Zeit", wie das neue Projekt von Kerstin Kreutzer nun heißt, eröffnen. Der Mietvertrag läuft ab 1. April, "vermutlich starte ich nach den Osterferien", sagt die examinierte Pflegefachkraft für Psychiatrie sowie Fitness- und Wellnesstrainerin mit Weiterbildung zur Post- und Pränataltrainerin.

"Es wird ein tolles Zentrum für Frauen mit tollen Kursen", ist Kreutzer überzeugt. Ihre Kurse seien Krankenkassen-zertifiziert. Es soll Massagen, Yoga, Pilates, Babykurse, Erste Hilfe am Kind und vieles mehr geben. Auch Pilates, Stillberatung/Beikosteinführung, Personal Training, Beratung bei Beckenboden-Problematik und Rectusdiastase sollen zum Angebot gehören. Workshops mit "Frauenthemen" sind ebenfalls geplant. Die Räume würden auch am Wochenende für Seminare zur Verfügung stehen, erzählt Kreutzer.

Und gerne dürfen es auch noch mehr Frauen im Team werden, sagt die Großsachsenerin. Da sie sich nun wieder an ein größeres Projekt trauen, sammeln Kreutzer und ihr Team über die Crowdfunding-Plattform "Startnext". Das Geld soll für die Renovierung und ein paar Anschaffungen verwendet werden.

140 Euro wurden so schon erreicht. Die dreifache Mutter ist vom Gelingen ihres Projektes überzeugt, da etwas Vergleichbares hier noch nicht existiere: "Es gibt kaum eine Anlaufstelle, wo ,frau’ rundum versorgt ist." Sie ist überzeugt, dass jede bei ihr etwas findet, ganz gleich in welcher Lebensphase.