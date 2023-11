Weinheim. (RNZ) "Allüberall auf den Tannenspitzen": Das kann man in Weinheim wörtlich nehmen. An sieben Standorten locken in diesem Advent Weihnachtsmärkte. Dem gemütlichen Bummel samt heißem Glühwein zum Abschluss steht nichts im Wege.

> Auf dem Marktplatz und am Roten Turm: Seit Jahren gibt es den großen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz – einer der schönsten in der Region. In diesem Jahr startet der Budenzauber jeweils schon donnerstags, und zwar an den Wochenenden des zweiten, dritten und vierten Advents (also bis 23. Dezember). Erster Markttag ist am 7. Dezember. Donnerstags und freitags geht es jeweils ab 17 Uhr los, samstags und sonntags ab 13 Uhr. Die Stände und Buden stehen auf dem Marktplatz und in der Rote-Turm-Straße bis zum Parkplatz "Roter Turm".

> In der Weststadt: Wie in den Ortsteilen liegt auch in der Weststadt die Organisation in den Händen der Vereine. Wobei der Weststadt-Weihnachtsmarkt am Wochenende des ersten Advents, also am 2. und 3. Dezember, eine beachtliche Größe angenommen hat. Er findet zum zweiten Mal auf der Stadionzufahrt am Rolf-Engelbrecht-Haus zwischen der Jugendherberge und der Zweiburgenschule statt.

Mit einem Karussell, rund 20 Anbietern von Essen, Trinken und Weihnachtsgeschenken sowie einem Bühnenprogramm. Der Stadtteilverein "Pro West" ist an beiden Tagen von 14 bis 21 Uhr der Ausrichter. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus. Die Glasfaser-Firma GigaNetz spendet Adventskalender für Kinder und unterstützt die Fahrten mit einer eigens aufgebauten elektrischen Eisenbahn in Kindergröße.

> In Hohensachsen: Am ersten Adventssamstag, 2. Dezember, wird in Hohensachsen ein kleiner Weihnachtsmarkt angeboten. Man trifft sich zwischen 15 und 20 Uhr auf dem Anet-Platz. Es gibt Essen und Trinken, sogar original Schweizer Raclette. Die Vereine und die Chöre sorgen für die passende Stimmung, kurz nach 18 Uhr wird der Nikolaus erwartet.

> In Oberflockenbach: Hier eröffnet Ortsvorsteherin Heide Maser um 16 Uhr den Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz am Rathaus. An den Ständen gibt es Handarbeiten und Adventskränze, aber auch Glühwein, Feuerzangenbowle, Liköre, Honig und Deftiges. Es singen die Chöre, der Musikverein Gorxheimertal spielt. Um 17.45 Uhr schaut der Nikolaus vorbei. Der Weihnachtsmarkt schließt um 21 Uhr.

> In Rittenweier: Der urige Weygold-Hof in Rittenweier öffnet am Samstag, 9. Dezember, wieder seine Tore. Es gibt Odenwälder Spezialitäten, Glühwein, Wurst und Programm ab 15 Uhr. Veranstalter sind die Schlepperfreunde und die Sänger.

> In Sulzbach: In der Prinz-Friedrich-Anlage in Sulzbach läuft am Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, ein Weihnachtsmarkt. Um 15 Uhr findet ein Weihnachtsliedersingen mit Alt-Bürgermeister Torsten Fetzner statt, um 16 Uhr trägt Christian Linde Weihnachtslieder vor, um 17 Uhr kommt der Nikolaus.

> In Lützelsachsen: Ein neues Team hat diesen Weihnachtsmarkt wiederbelebt. Ortschaftsrätin Nadja Weiss bildet mit Bettina Trilsbach, Rainer Ackermann sowie Eugen und Michaela Münd das Orga-Team. An der Winzerhalle verkaufen regionale Aussteller Geschenkartikel, geboten wird eine Tombola, und es werden Weihnachtsbäume versteigert. Vereine und Chöre machen Musik.