Heiligkreuzsteinach. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region rund um Heidelberg? Dieser Frage widmet sich eine neue RNZ-Serie. Heute geht es um Heiligkreuzsteinach.

> Keinen einzigartigen Necknamen gibt es für die Bewohner des Odenwalddorfes mit dem Kernort Heiligkreuzsteinach und den sechs Ortsteilen Eiterbach, Hilsenhain, Lampenhain, Bärsbach sowie Vorder- und Hinterheubach. Die Begründung dafür ist interessant und liefert Autor David Depenau in seinem Werk "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer": "Heiligkreuzsteinach und Eiterbach entstanden wie die anderen Dörfer der Kellerei Waldeck als Rodungssiedlungen erst im Hochmittelalter, nicht vor 1100. Die beiden Siedlungen wurden durch die Besitzer der Herrschaft Waldeck, wohl die Herren von Hirschberg-Strahlenberg, angelegt.

Eiterbach hatte deutlich den in der ganzen Kellerei Waldeck bevorzugten Charakter einer Einzelhofreihe, mit unregelmäßigen blockförmigen Grundstücken und Wald im Gemeinschaftsbesitz der Hofbauern.

Die Heiligkreuzsteinacher Höfe scheinen von Anfang an weniger geschlossen gewesen zu sein. Taglöhnersiedlungen aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert schlossen sich in Eiterbach an beiden Gemarkungsenden an, in Heiligkreuzsteinach hauptsächlich in der Hüttengasse an die erhöht gelegene Kirche.

Mit dem Wissen um die geschichtliche Vergangenheit der heute zur Gemeinde Heiligkreuzsteinach gehörenden Orte mag es verständlicher erscheinen, warum das Dorf mit seinen relativ kleinen Ortsteilen keinen Necknamen im Sinne der in diesem Buch gesammelten Necknamen aufweist, da es von jeher an Größe und Geschlossenheit der Siedlungen oder Höfe mangelte. So wurden die Bewohner der Orte in der Vergangenheit lediglich mit den Namen der jeweils ältesten oder dominantesten Höfe belegt.

Zwar ist nicht auszuschließen, dass Uznamen einmal existiert haben, sie sind heute aber leider weder in schriftlichen Quellen noch in mündlichen Überlieferungen nachzuweisen." Das Buch von David Depenau ist im Verlag "Regionalkultur" mit Sitz in Ubstadt-Weiher erschienen und kann dort nach wie vor erworben werden.