Region Wiesloch. (seb) An diesem Wochenende, von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Juli, wird wieder viel Abwechslung in der Region um Wiesloch geboten. Sport, Musik und Geselligkeit erwarten die Besucher, es gibt Wissenswertes, Dramatisches, Heiteres und Raum für Kreativität.

Wiesloch

> Das bekannte "Sven Wittmann Trio" ist am heutigen Freitag, 11. Juli, 20.30 Uhr, im Jazzclub, im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 9, zu Gast. Der Sänger, Songschreiber und Gitarrist Wittmann tritt mit Gesangspartnerin Anna Clerici und Pianist Matthias Stadter auf. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder weniger, Infos unter www.jazzclub77.de.

> Zur Kirchenerkundung lädt Pfarrerin in Ruhe Gesche Kruse am Samstag, 12. Juli, 14 bis 16 Uhr, in die evangelische Stadtkirche, Pfarrstraße 3, ein. Es geht unter anderem um die Kirchenfenster. Anmeldung unter gesche.kruse@web.de oder 0 62 22/ 3 17 05 12.

> Die Theatergruppe des Ottheinrich-Gymnasiums präsentiert am Samstag, 12. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 13. Juli, 17 Uhr, Georg Büchners "Leonce und Lena" – etwas komprimiert. Die Aufführung findet in der Mensa, Gymnasiumstraße 1, statt. Karten gibt es in den großen Pausen, abends oder unter matthiaspaul@gmx.de für acht Euro, ermäßigt vier Euro.

> Die Stadtkapelle lädt am Samstag, 12. Juli, ab 19 Uhr zu einem Open-Air-Konzert mit anschließendem kulinarischen Abend auf den Marktplatz ein. Für Speisen und Getränke sorgt das Restaurant "Trattoria Italia".

> Das Feldbahn- und Industriemuseum veranstaltet einen Sommerfahrtag am Sonntag, 13. Juli, 10 bis 17 Uhr, auf dem Gelände gegenüber dem Rewe-Lager, In den Weinäckern 2. Personenzüge und Schaugüterzug sind unterwegs, Bagger und andere historische Gerätschaften sind in Aktion. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

> Zum Laurentiusfest lädt die katholische Pfarrgemeinde am Samstag, 12. Juni, ab 17 Uhr rund um die Kirche, Schlossstraße 1, ein. Tombola, Spielstationen für Kinder und ein Flohmarkt erwarten die Besucher, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Die Musik steuern der Projekt-Kindergartenchor und die Akustik-Band "Clou" bei, zum Abschluss um 22 Uhr in der Kirche auch der Chor Nova Cantica.

> Beim Sommercup erwartet der VFB am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Juli, jeweils 9.30 bis etwa 18.30 Uhr, im Waldstadion 166 Teams. Von den jüngsten Bambini bis hin zur C-Jugend treten Fußballerinnen und Fußballer im Alter zwischen vier und 15 Jahren gegeneinander an. Mit dabei sind erstmals auch vier Mannschaften aus Wieslochs polnischer Partnerstadt Zabkowice Slaskie. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Das Mittelalter in Wiesloch entdecken, dazu lädt das Kulturforum Südliche Bergstraße mit einer Stadtführung am Sonntag, 13. Juli, ein. Start ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr in der "Trattoria Italia". Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Anmeldung unter E-Mail juergen.grimm@kulturforum-sb.de. Die vorher genannte Telefonnummer war nicht korrekt, sie lautet tatsächlich: 0157/85591657.

> Eine Frauenradtour veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) anlässlich des Stadtradelns am Sonntag, 13. Juli. Es geht durch die Kraichgau-Landschaft, Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf auf Gleis 2. Anmeldung bitte unter www.touren-termine.adfc.de oder E-Mail an carol.streeter@adfc-bw.de.

Baiertal

> Die Spielvereinigung möchte am Freitag, 11. Juli, Spiel, Spaß und Unterhaltung bieten: mit Sommernachtsfest und Mitternachtsturnier. Los geht es ab 19 Uhr. Im Partyzelt ist fürs leibliche und musikalische Wohl gesorgt. Getränke gibt es an der Bar. Beim Mitternachtsturnier spielen sportlich Aktive ab 18 Jahren wie auch Inaktive ab 16 Jahren.

> 25 Jahre Frauenchor "Bellacanta": Das wird zusammen mit dem Musikverein Baiertal am Samstag, 12. Juli, im katholischen Gemeindehaus, Alte Hohl 5, gefeiert. Unter dem Motto "Starke Stimmen, große Gefühle - unbeschreiblich weiblich" erwartet die Gäste ab 19 Uhr viel musikalische Abwechslung. Für Verpflegung ist gesorgt, Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

> Zur Ausstellung "Kunstgenuss im Mühlengarten 2025" lädt das Kulturforum Südliche Bergstraße ein. Unter dem Titel "La Vie en Rose" zeigen neun Künstlerinnen und Künstler Werke. Die Ausstellung im Garten der Unteren Mühle, Mühlstraße 44, beginnt am Freitag um 19 Uhr. Zudem werden eine Führung durch den Naturgarten, Live-Painting und Bildhauen veranstaltet, begleitet von der "Kleinraumband". Am Samstag, 13. Juli, tritt die Band "Message" zum Lagerfeuer auf. Eintritt frei. Info unter www.kulturforum-sb.de.

Schatthausen

> Der Kindergarten Sternschnuppe veranstaltet am Samstag, 12. Juli, 14.30 bis 18 Uhr, das Sommerfest mit Tag der offenen Tür, Ortsstraße 3. Die Kinder bieten anfangs eine Vorführung, der Kindergarten kann bis 15.30 Uhr besichtigt werden. Es gibt Spielstationen, Kinderschminken, Tombola sowie Essen und Getränke.

Walldorf

> Zwei Leichtathletik-Meisterschaften richtet die SG Walldorf Astoria im Stadion aus. Am Samstag, 10 Uhr, finden die Badischen Leichtathletik-Meisterschaften der Männer, Frauen und Jugendlichen U 16 statt. Am Sonntag, 10 Uhr, beginnen die Kreismeisterschaften der Mädchen und Jungs U 14 und U 12.

> Das inklusive Fußballturnier "Löwen-Cup" veranstaltet "Anpfiff ins Leben" mit dem FC-Astoria am Samstag, 12. Juli, 10 Uhr, im Dietmar-Hopp-Sportpark. Die FCA-Löwen der Gastgeber sind am Start, außerdem Ubstadter Uhus, United 2013 aus Köppern mit gleich zwei Teams, TSG 91/09 Lützelsachsen/Pilgerhaus, SV Waldhof Mannheim, TSG Hoffenheim und SG Heidelberg-Kirchheim.

> "Saturday Night Train" präsentiert eine Mischung aus Soul, Funk, Groove, und Disco-Klassikern am Freitag, 20.30 Uhr, im "Mint Dine & Bar" auf der Dachterrasse über dem Aqwa, Schwetzinger Straße 88. Das Projekt von "The Shades of Soul" mit 14 ehemaligen Musikern und Sängern der "US Army Band" bietet eine Reise durch die Musik der 1970er und 1980er. Karten ab 15 Euro gibt es im Internet unter www.eventim-light.com.

Dielheim

> Zum ersten "Weinbrunnen" laden die Alten Herren der SG Dielheim vom 11. bis 13. Juli und am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, am Dorfbrunnen bei der Cyriak-Kirche ein. Am Freitag, 11. Juli, 16 bis 22 Uhr, an den Samstagen von 15 bis 22 Uhr und an den Sonntagen von 15 bis 20 Uhr gibt es eine vielfältige Weinauswahl. Die SG bietet Getränke, Speisen können selbst mitgebracht werden.

> Das "Konzert an einem Sommerabend" der Musikschule Horrenberg-Dielheim findet am Sonntag, 18 Uhr, im Pfarrgarten hinter dem Edith-Stein-Haus, Zähringerstraße 2, statt. Jungen Musikerinnen und Musikern wird eine Plattform geboten, um ihr Können zu zeigen. Eintritt frei.

Unterhof

> Zum Dorffest lädt der Heimatverein Unterhof am Samstag, 12. Juli, ein. Um 15.30 Uhr findet ein katholischer Festgottesdienst in der Josefskapelle statt. Anschließend kann in der Dorfmitte ab 16 Uhr gefeiert werden. Für Verpflegung und Unterhaltung ist gesorgt.

Malsch

> Das Flugplatzfest mit vielfältigem Programm richtet die Flugsportgemeinschaft Letzenberg am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Gelände im Grasweg 1 aus. Flugvorführungen von verschiedenen Maschinen sind zu erleben, Ballonglühen wird präsentiert und Rundflüge mit Motorflieger, Helikopter oder Heißluftballon werden angeboten. Der Modellflug-Verein Bad Schönborn ist vor Ort. Auch für Kinder gibt es Spaß und Unterhaltung. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Am Samstag ab 20 Uhr tritt die Band "Snow" auf, Eintrittsbändchen gibt es ab 19 Uhr an der Kasse. Am Sonntag spielt die Blaskapelle "Blechkraft" zur Mittagszeit.

Mühlhausen

> Ihr Pfarrfest veranstaltet die Kirchengemeinde St. Cäcilia am Samstag, 12. Juli, ab 18 Uhr. Es beginnt mit einem Familiengottesdienst, gestaltet von Kindern, Jugendlichen und vom Kirchenchor in der Kirche St. Cäcilia. Ab 19 Uhr wird rund um die Kirche gefeiert. Mit dabei sind die Brass Band des Kraichgau Fanfarenzugs und die "Singenden Männer" vom Sängerbund. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Tairnbach

> Das Sommerfest der SG Tairnbach soll Spiel und Spaß auf dem Sportgelände bieten. Der Samstag startet um 10 Uhr mit einem Volleyball-Freizeitturnier, um 12.30 Uhr öffnet eine Turn- und Spielstation, bevor um 15 Uhr ein Altherren-Turnier stattfindet. Um 19 Uhr geht es mit dem Tairnbacher Neuner-Club weiter, ab 21 Uhr ist eine Bar bei Musik geöffnet. Mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr beginnt der Sonntag. Daran schließt sich um 10 Uhr der Sommerlauf an, gefolgt von Bambini- und Schülerläufen um 12.30 Uhr. Um 13.30 Uhr werden die Vereinsmeisterschaften im Turnen ausgetragen, die Fußballjugend spielt ab 15.30 Uhr und die Aktiven ab 17 Uhr.

Rauenberg

> Die Sommernacht verwandelt den Kirch- und Rathausplatz in eine Partymeile: Am Freitag geht es ab 19 Uhr mit dem Fassbieranstich und Freibierausschank los, danach tritt die Band "Gonzo’s Jam" auf; am Samstag öffnen die Stände ab 18 Uhr, abends spielt die Band "Inflagranti". Für abwechslungsreiche Verpflegung ist gesorgt.

St. Leon-Rot

> Das Sommerfest mit Ortsmeisterschaften im Beachhandball veranstaltet der TSV Rot von Freitag bis Montag auf dem Sportgelände in der Kirrgasse. Am Freitag beginnt um 18 Uhr die Vorrunde der Ortsmeisterschaften. Am Samstag gehen um 15.30 Uhr die Ortsmeisterschaften weiter und ab 19 Uhr tritt die bekannte Band "Made of Wood" auf. Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit weiteren Spielen der Ortsmeisterschaften. Das Finale der Ortsmeisterschaften startet am Montag um 18 Uhr. Anschließend, um 19 Uhr, ist die Ehrung "50 Jahre deutscher Meister" der männlichen B-Jugend geplant. Abends ist an allen Festtagen Barbetrieb, das TSV-Küchenteam wartet das Wochenende über mit vielerlei Speisen und Getränken auf.

> Zum Gockelfest lädt der Kleintierzuchtverein St. Leon am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr ein. Alle Interessierten sind auf der Vereinsanlage, Pfarrweg 3, willkommen.

Bad Schönborn

> Vielfältigen Lichterglanz und Musik bietet am Samstag die "Sternstunde" im Sole-Aktiv-Park, Kraichgaustraße 13 in Mingolsheim. Die Band "Friends Live" tritt auf. Ein Platz direkt vor der Bühne kostet 16 Euro, auf der Wiese werden zwölf Euro fällig. Tickets gibt es bei der Tourist Information, Kraichgaustraße 10 in Mingolsheim, beim First Reisebüro, Hauptstraße 41 in Langenbrücken, und online www.eventim-light.com.