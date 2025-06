Leimen/Heidelberg. (mün) Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Tod eines Studenten bei Ausgrabungsarbeiten in Leimen erhebt die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage. Sechs Personen sollen für den Tod des 21-Jährigen Ende November 2023 verantwortlich sein.

Der Archäologiestudent beteiligte sich an Ausgrabungen an der Baustelle Treffpunkt Leimen. Als er sich in einem Keller befand, löste sich eine vier Meter hohe Wand und er wurde verschüttet. Der Student starb noch am selben Tag im Universitätsklinikum.