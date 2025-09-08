Montag, 08. September 2025

zurück
Plus Tag des Offenen Denkmals

Einladung zur Reise in die Vergangenheit

Wiesloch und Östringen mit Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Zum Denkmal-Tag erklingt auch die renovierte Orgel der Stadtkirche. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Östringen. (arb) Die Faszination des Vergangenen lebendig werden lassen: Dazu lädt auch in diesem Jahr der "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 14. September, ein. Mehr als 6000 Denkmale mit zahlreichen Veranstaltungen sowie über 450 Denkmal-Touren soll es bundesweit zu entdecken geben.

Seit 1993 findet der Aktionstag im Sinne der Denkmalpflege statt und wird von der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.