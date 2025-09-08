Einladung zur Reise in die Vergangenheit
Wiesloch und Östringen mit Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September.
Wiesloch/Östringen. (arb) Die Faszination des Vergangenen lebendig werden lassen: Dazu lädt auch in diesem Jahr der "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 14. September, ein. Mehr als 6000 Denkmale mit zahlreichen Veranstaltungen sowie über 450 Denkmal-Touren soll es bundesweit zu entdecken geben.
Seit 1993 findet der Aktionstag im Sinne der Denkmalpflege statt und wird von der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+