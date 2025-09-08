Wiesloch/Östringen. (arb) Die Faszination des Vergangenen lebendig werden lassen: Dazu lädt auch in diesem Jahr der "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 14. September, ein. Mehr als 6000 Denkmale mit zahlreichen Veranstaltungen sowie über 450 Denkmal-Touren soll es bundesweit zu entdecken geben.

Seit 1993 findet der Aktionstag im Sinne der Denkmalpflege statt und wird von der