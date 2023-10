Von Hans-Dieter Siegfried

Walldorf. Die Feierlaune war ungebremst bei der Straßenkerwe in der Astorstadt. Und dies, obwohl bei der samstäglichen Eröffnung so mancher Tropfen vom Himmel fiel. Auf der Bühne war es dann Bürgermeister Matthias Renschler, der nicht nur das Fassbier gekonnt anstach, sondern auch einen Überraschungsgast präsentierte: Arnim Töpel, der Kabarettist und Musiker, besser bekannt als Mundart-Genie, hatte es sich als Ur-Walldorfer nicht nehmen lassen, die Eröffnung in seiner bekannten Art zu begleiten.

Er machte einen Ausflug in die Feinheiten der Sprache in der Region. "Mir sin nicht von hier, sondern von daa", meinte er treffend und gab weitere Kostproben des heimischen Dialekts. Unter anderem stellte er einen neuen Song vor, natürlich in Dialektform vorgetragen.

Zuvor waren viele Vereine zur Sparkassen-Bühne in der Hauptstraße marschiert, angeführt vom heimischen Spielmannszug der Feuerwehr. Dort hatte schon vor dem offiziellen Startschuss die Stadtkapelle die große Zuschauerzahl mit flotten Melodien musikalisch eingestimmt. Renschler begrüßte eine Abordnung aus der Partnerstadt Freeport. Die "Fire Fighters" aus den USA halten seit langem einen guten Kontakt zur Walldorfer Freiwilligen Feuerwehr. Einen Tag später gesellte sich noch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Saint-Max dazu.

Schon längere Zeit vor den Reden und dem Fassbieranstich herrschte im Ortskern bereits reges Treiben. Letzte Vorbereitungen wurden bei den rund 30 Vereinen getroffen, um dem späteren Ansturm gerecht zu werden. Mit dabei auch zahlreiche Gastronomen.

Und der "Volksauflauf" kam auch tatsächlich, zumal man im Verlauf des Nachmittags am Samstag die eben noch unverzichtbaren Begleiter, die Regenschirme, wieder einrollen konnte, denn das Wetter stabilisierte sich und es blieb trocken.

Das Speise- und Getränkeangebot erwies sich als vielfältig. Später stand Livemusik auf dem Programm. Ob der Spielmannszug der Feuerwehr oder die Stadtkapelle, es wurde viel geboten. Später standen "Chrissi and the Easytones" auf den Brettern, ehe am Abend die "Zap-Gang" noch einen draufsetzte. Vom Lindenplatz über die Drehscheibe bis ins "Oberdorf" an der dortigen Bühne wurde auf der Festmeile kräftig gefeiert.

Mit viel Livemusik, sportlichen und kulturellen Programmpunkten ging es am gestrigen Sonntag flott weiter. Petrus hatte ein Einsehen, es schien größtenteils die Sonne, jedoch hatte es über Nacht einen Temperatursturz gegeben – es war ziemlich kühl.

Und so machten sich viele auf, um sich am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 mit wärmenden Textilien einzudecken. Für die Knirpse gab es auf der Drehscheibe ein Kinderkarussell, einen Autoscooter und einen großen Stand mit Süßigkeiten. Auch "Entenangeln" wurde angeboten, bei dem Geschicklichkeit gefragt war.

Um die Mittagszeit spielte das Akkordeonorchester Walldorf auf. Die Storchengarde trat auf, später zeigte der Budo-Club sein Können und das Walldorfer Blasorchester erfreute die große Besucherschar. Später gaben die "Art Donuts" Kostproben ihres Könnens. Am Abend standen dann "Johannes Willinger & Friends" im Scheinwerferlicht. Im Oberdorf zeigte der deutsch-indische Freundeskreis einen farbenprächtigen Bollywood-Tanz und am Abend präsentierte sich unter anderem Sänger und Gitarrist Olli Roth dem Publikum.

Am morgigen Montag lädt die Freiwillige Feuerwehr ab 11 Uhr zu ihrem Kerwe-Ausklang ins Feuerwehrhaus ein, am Abend gibt es Livemusik. Der Heimatverein verabschiedet sich ab 16.30 Uhr im Astorhaus allmählich von der Kerwe. Für Musik sorgen die "Kurpfälzer Krummhornbläser" und es werden zudem Speisen wie Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln und Wurstsalat angeboten.