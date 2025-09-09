Dienstag, 09. September 2025

Plus Straßenfest Schriesheim

Beim Bingo gab's eine Dose Ravioli mit Kerze als Hauptgewinn

Erstmals konnte man am Sonntag im Weindorf Bingo spielen. Es gab Spaß-Preise für die Rätsler.

09.09.2025
Das hat man auch noch nicht auf dem Straßenfest gesehen: Im Weindorf spielte man am Sonntagmittag gemeinsam zwei Stunden lang Bingo. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (hö) Für den Straßenfest-Sonntag hatte sich das Rathaus auf der Weindorf-Bühne einige Neuerungen ausgedacht – wie das gemeinsame Bingo-Spielen und die "Offene Bühne" (siehe Artikel unten). Beides wurde unerwartet zum Erfolg unter den begeisterten Gästen.

Geleitet und moderiert wurde das gut zweistündige Zahlenspiel von Standesbeamtin Karin Reichel, die die Zahlen zog. 150

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
