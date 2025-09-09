Beim Bingo gab's eine Dose Ravioli mit Kerze als Hauptgewinn
Erstmals konnte man am Sonntag im Weindorf Bingo spielen. Es gab Spaß-Preise für die Rätsler.
Schriesheim. (hö) Für den Straßenfest-Sonntag hatte sich das Rathaus auf der Weindorf-Bühne einige Neuerungen ausgedacht – wie das gemeinsame Bingo-Spielen und die "Offene Bühne" (siehe Artikel unten). Beides wurde unerwartet zum Erfolg unter den begeisterten Gästen.
Geleitet und moderiert wurde das gut zweistündige Zahlenspiel von Standesbeamtin Karin Reichel, die die Zahlen zog. 150
