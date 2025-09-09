Schriesheim. (hö) Für den Straßenfest-Sonntag hatte sich das Rathaus auf der Weindorf-Bühne einige Neuerungen ausgedacht – wie das gemeinsame Bingo-Spielen und die "Offene Bühne" (siehe Artikel unten). Beides wurde unerwartet zum Erfolg unter den begeisterten Gästen.

Geleitet und moderiert wurde das gut zweistündige Zahlenspiel von Standesbeamtin Karin Reichel, die die Zahlen zog. 150