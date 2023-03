Von Micha Hörnle

Schriesheim/Hirschberg. Gerade zu den abendlichen Pendlerzeiten staut es sich ganz gern mal auf dem Autobahnzubringer, der Landesstraße L536, wenn man auf die Bundesstraße B3 (und insbesondere Richtung Leutershausen) will – Grund ist die zu kurze Grünphase der Ampel direkt an der Kreuzung zur Landstraße. Was könnte dagegen helfen? Eine optimierte