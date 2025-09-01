Montag, 01. September 2025

Plus St. Leon-Rot

Kramer-Mühle ist ein Großprojekt zwischen Hoffen und Bangen

Die Gemeinde wechselt das Förderprogramm für das Sanierungsprojekt. Damit besteht eine Chance auf neue Zuschüsse, aber auch ein Risiko.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Gegenwärtig laufen die Sanierungsarbeiten an der historischen Kramer-Mühle in St. Leon-Rot weiter. Von hoher Bedeutung für die Gemeinde sind Zuschüsse von Land und Bund, die jetzt im Gemeinderat für Diskussionsstoff sorgten. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Nicht nur die Kosten von Umbau und Sanierung der historischen Kramer-Mühle in St. Leon-Rot haben Gemeinderat und Verwaltung in den letzten Jahren mehrfach beschäftigt. Sondern neben Einsparungen auch alle verfügbaren Fördermittel, mit denen die Belastung des angespannten Haushalts gemindert werden kann.

Jüngst wurde der Wechsel

