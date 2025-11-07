Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Größere Maßnahmen beim Lärmschutz dauern noch

Der Gemeinderat verabschiedete die aktuellen Planungen. Aber nicht ohne Kritik.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden

Symbolfoto: dpa

St. Leon-Rot. (seb) Innerorts mehr Tempo 30 und bei Straßensanierungen wenn möglich lärmmindernder Asphalt: Das sind die wirksamsten kurzfristigen Maßnahmen St. Leon-Rots gegen die Belastung der Einwohnerschaft durch Verkehrslärm. Nach dem Zwischenbericht im März dieses Jahres und der Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit hat der Gemeinderat jetzt die vierte Runde der kommunalen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.