St. Leon-Rot. (seb) Innerorts mehr Tempo 30 und bei Straßensanierungen wenn möglich lärmmindernder Asphalt: Das sind die wirksamsten kurzfristigen Maßnahmen St. Leon-Rots gegen die Belastung der Einwohnerschaft durch Verkehrslärm. Nach dem Zwischenbericht im März dieses Jahres und der Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit hat der Gemeinderat jetzt die vierte Runde der kommunalen