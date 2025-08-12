Dienstag, 12. August 2025

Deutsche Glasfaser verspricht Wartenden "demnächst schnelles Internet"

Nicht alle Leser sind einverstanden mit der Behauptung, in St. Leon-Rot sei der Netzausbau gut gelaufen. Momentan läuft die sogenannte "Nachanschlussphase".

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Auch in St. Leon-Rot lief nicht alles rund: Einige unserer Leser warten schon seit 2022 auf ihren Internetzugang via Glasfaser. Foto: Pfeifer

St. Leon-Rot. (seb) "Nicht in allen Kommunen der Region um Wiesloch lief es so gut wie in St. Leon-Rot", schrieb die RNZ am vergangenen Dienstag über den Ausbau der schnellen Internetanschlüsse in der Region durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser. Doch das "gemischte Bild", das sich beim Umhören in den Rathäusern ergab, ist noch uneinheitlicher, wenn man näher hinschaut.

Denn

