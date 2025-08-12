St. Leon-Rot. (seb) "Nicht in allen Kommunen der Region um Wiesloch lief es so gut wie in St. Leon-Rot", schrieb die RNZ am vergangenen Dienstag über den Ausbau der schnellen Internetanschlüsse in der Region durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser. Doch das "gemischte Bild", das sich beim Umhören in den Rathäusern ergab, ist noch uneinheitlicher, wenn man näher hinschaut.

Denn