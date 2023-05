Von Hans-Joachim Of

St. Leon-Rot. "Sport hat eine unglaubliche Kraft. Sport macht glücklich. Und gerade für Menschen mit Handicap, die ein traumatisches Erlebnis hatten oder sich oft ausgeschlossen fühlen, ist Sport und gerade auch der Fußball das beste Heilmittel", sagt Christian Heintz. Er muss es wissen: Nach einem Autounfall verlor der "Fußballer aus Leidenschaft" sein rechtes Bein, kämpfte um sein Leben, doch aufgeben war für den damals 26-Jährigen keine Option.

Heute arbeitet er für den Verein "Anpfiff ins Leben" in Sinsheim, koordiniert und organisiert, hat sein früheres Hobby zum Beruf gemacht – und spielt für Mainz 05 in der Amputierten-Fußball-Bundesliga, die am Wochenende auf der Sportanlage des VFB St. Leon in ihre dritte Saison startete. "Amputierten-Fußball ist eine rasante und dynamische Fußball-Variante auf Krücken und ermöglicht es Menschen mit Amputation oder Dysmelie nicht nur am Spielfeldrand zu stehen, sondern selbst Fußball zu spielen und am Mannschaftssport teilzuhaben", sagt Denise Burkard.

Sie ist beim Verein "Anpfiff ins Leben", der die Amputierten-Fußball-Bundesliga (DAFL) gründete, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Folgerichtig heißt der Verein "Anpfiff Hoffenheim", der gleich bei der Premiere Deutscher Meister wurde und beim Auftakt zur 3. Bundesligasaison im Rockhold-Stadion des VFB St. Leon ins sportliche Geschehen eingriff. Die Spiele werden in Turnierform an drei Wochenenden ausgetragen, wobei nach St. Leon im Juni Hamburg und im Juli Wetzlar im Terminkalender stehen.

Am 2. September wird der Titelkampf in einer Play-Off-Runde beim amtierenden Meister in Düsseldorf entschieden. Neben Anpfiff Hoffenheim und Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf gingen jetzt auch der FSV Mainz 05 sowie eine "Spielgemeinschaft Nord-Ost" mit den Vereinen Hamburger SV, Tennis Borussia Berlin und den Sportfreunden Braunschweig an den Start, wobei "Jeder gegen Jeden" antreten musste.

Die Zuschauer, darunter auch Ex-Profi Fabrizio Hayer vom FSV Mainz, sahen spannende Begegnungen, wobei gerade die mitgereisten Familienangehörigen, Freunde und Bekannten der Sportler "ihre Jungs" am Spielfeldrand kräftig anfeuerten und nicht mit Beifall sparten. Im Team von Mainz ...