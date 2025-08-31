Sonntag, 31. August 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Ab Herbst soll der Neubau des "Mehrwertwohnens" entstehen

Das Mehrgenerationen-Projekt mit Inklusionsgedanke hat einen Meilenstein erreicht: die Baugenehmigung. Die Initiative und Genossenschaft investieren zehn Millionen Euro.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Freuen sich auf den Baustart: Die Projektgruppe des „Mehrwertwohnens“ in St. Leon-Rot hat mit der Baugenehmigung einen Meilenstein des seit rund neun Jahren laufenden Vorhabens erreicht. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Das ist ein großer Meilenstein": Die Macher des "Mehrwertwohnen"-Projekts in St. Leon-Rot haben Grund zur Freude. Die Baugenehmigung ist da und die Abwicklung des Grundstückskaufs nur noch eine Frage der Zeit. Darüber berichteten Ulrike Freiseis und Thomas Schmitt, Vorsitzender der Genossenschaft "Pro… gemeinsam bauen und leben" im

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.