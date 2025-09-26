20 Kinder werden im Alten Pfarrhaus betreut
Nach dem Einzug im November 2022 erfolgte nun die offizielle Eröffnung der Krippe in St. Leon. Der Außenbereich ist ebenfalls fertig.
Von Sabine Hebbelmann
St. Leon-Rot. Viel Leben brachten "Marienkäfer" und "Gänseblümchen" und ihre Eltern, Großeltern, Freunde und Erzieherinnen in die Kinderkrippe "Wichtelwiese". Im und ums Alte Pfarrhaus in St. Leon herum wurde bei herrlichem Spätsommerwetter Einweihung gefeiert – mit Kuchenbüfett, Tombola, Samenbombenbasteln, Dosenwerfen, Zauberei und Führungen durch
