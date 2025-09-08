Montag, 08. September 2025

zurück
Plus Spektakel mit Tradition

Tausende kamen zu Wein und Markt nach Wiesloch (plus Fotogalerie)

"Alles prima" bei Publikum und Ständen: In den Straßen wurde gebummelt und gefeiert.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Herrliches Wetter lockte Menschen aus Wiesloch und der Region in Scharen in die Innenstadt zu Wein und Markt – und zu viel Musik. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war, dank des Wetters, mal wieder so einiges los in der Innenstadt. "Wein und Markt" stand auf dem Programm und in den Straßen und Gassen war, insbesondere in den Nachmittagsstunden und gegen Abend, kaum mehr ein Durchkommen.

Tausende Gäste waren unterwegs und dies bei herrlichem Wetter. Man bummelte, traf sich mit Freunden

