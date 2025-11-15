Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Spechbach/Lobbach

Was wird jetzt aus dem Windpark "Dreimärker"?

Das Vorranggebiet ist weiter Teil der Regionalplanung. Hier sollen sich die ersten Windräder im Rhein-Neckar-Kreis drehen.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 13 Sekunden
Stiller Protest: „Barbaren!“ wurde auf ein Info-Schild zum Windpark geschrieben. Foto: Barth

Von Christoph Moll

Spechbach/Lobbach. Die vergangenen Tage standen im Zeichen der Windkraft: Am Sonntag sprachen sich die Bürger von Dossenheim und Schriesheim für Windräder auf dem Weißen Stein aus. Fast gleichzeitig wurde bekannt, dass der Regionalverband einen Windpark auf dem Lammerskopf kritisch sieht.

Weiter im Rennen ist aber das Waldgebiet Dreimärker

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.