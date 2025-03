Spechbach. (agdo) Kriminelle suchen sich älter klingende Namen aus dem Telefonbuch. Wenn man Adolf heiße, so wüssten die Täter, dass es sich um einen älteren Mann handeln müsse, der dement sein könnte. Dies sagte Polizeihauptkommissar Holger Rudewig im Ratssaal des Rathauses. Kriminelle suchten gezielt Ältere als mögliche Opfer, um an Geld zu kommen.

Rudewig referierte auf Einladung des VdK-Orts­verbands Spech­bach-Lobenfeld un­ter dem Motto "Nepper, Schlepper, Bauernfänger" über das Vorgehen von Kriminellen, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Er freue sich, dass die Veranstaltung auf solch ein großes Interesse stoße, sagte Guntram Zimmermann. Er ist Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Spechbach-Lobenfeld.

Der Ratssaal war bei der Präventionsveranstaltung gut gefüllt, vor allem mit älteren Menschen. Aber auch jüngere Interessierte waren dabei. Oft stehen ältere Menschen im Fokus von Kriminellen mit Blick auf Trickdiebstahl, aber auch jüngere können Opfer werden. Das Motto der Täter laute "überrumpeln, überfordern, überraschen", warnte Polizeihauptkommissar Rudewig.

Als Beispiel nannte Rudewig Schockanrufe, darunter den mittlerweile bekannten Whatsapp-Betrug. In diesem Fall erhalten potenzielle Opfer eine Nachricht mit dem Wortlaut "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen".

Sie werden aufgefordert, die neue Nummer abzuspeichern und gleich darauf wird ein Problem geschildert, etwa dass man mit dem neuen Handy noch kein Online-Banking machen könne – gefolgt von einer Geldforderung.

Dabei sollten immer die Alarmglocken schrillen. Da je nach Trickbetrugsgeschichte die Opfer aber immens unter Druck gesetzt und überrumpelt werden, funktioniert dieses Szenario.

Rudewig gab auch Hinweise zum Umgang mit dem Handy. Man solle damit wie mit einer Waffe umgehen – also so vorsichtig wie möglich. Auf dem Handy befinden sich oft Apps wie Amazon verbunden mit Bankverbindungen – oder es werde auch Online-Banking gemacht. Auch werden oft Flugtickets mit Daten darauf abgespeichert.

Wessen Handy geklaut wird, verloren geht oder technisch gehackt wird, den könnte eine böse Überraschung mit geänderten Passwörtern und leer geräumten Konten erwarten. Der darauf folgende Aufwand sei immens, wenn man alle Anbieter der Apps oder die Bank mit Blick auf Sperrung der Daten kontaktieren müsse.

Gewarnt wurde zudem vor freundlichen Handwerkern oder Dienstleistern, die an der Tür klingelten und darauf aufmerksam machten, dass das Tor an der Garage defekt oder der Putz am Haus kaputt sei oder dass auch die Hofeinfahrt mal wieder auf Vordermann gebracht werden könnte – oft gegen einen zunächst günstig erscheinenden Preis, der sich dann jedoch steigert.

Das Problematische daran sei, dass es nicht unbedingt kriminell sei, denn jeder Dienstleister habe andere Preise. Dass hier die Menschen – vor allem ältere – finanziell "abgezogen" werden, stehe außer Frage.

In seinem Verwandtenkreis sei dies etwa passiert, so Rudewig. Gewarnt wurde zudem vor Links oder Angeboten, bei denen man "schnelles Geld" verdienen kann. Dahinter verbergen sich laut Rudewig oft Gebühren.

Ein wachsamer Nachbar, selbst vorsichtig zu sein und einen kühlen Kopf zu bewahren sei das Beste, um sich und andere vor Betrügereien zu schützen. Auch solle man Menschen aus dem Umkreis in dem Moment zurate zu ziehen.