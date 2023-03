Von Günther Grosch

Weinheim. Exakt 3521 potenzielle Winteraustreiber hatten sich bei der Stadt zum Mitmarschieren angemeldet, so Weinheims Pressesprecher Roland Kern. Doch angesichts des am Vormittag noch strahlenden Sonnenscheins dürften es weit mehr gewesen sein, die mit den zu Tausenden an den Straßenrändern stehenden und zu Hunderten im Schlosspark versammelten