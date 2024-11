Von Philipp Weber

Hemsbach/Weinheim. Der Name der Musik-Gruppe "Delegation" sagt jungen Menschen heute wenig. Aber in der Disco-Ära der frühen 1980er-Jahre kannte sie jeder, der abends um die Häuser zog. Und das waren damals viele. So erfuhr Uwe Nitzsche, dass die britischen Interpreten in der Gegend sind.

"Als ich hörte, dass sie eine hohe vierstellige Gage