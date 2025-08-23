Sandhausens Hallenbad bis Ende Oktober geschlossen
Die mehr als 50 Jahre alte Filtertechnik muss erneuert werden. Das kostet eine knappe halbe Million Euro.
Von Lukas Werthenbach
Sandhausen. Das Lehrschwimmbad der Gemeinde bleibt noch bis voraussichtlich Ende Oktober geschlossen. Bekanntlich muss die Filteranlage des "stark veralteten" Hallenbads erneuert werden, wie Ortsbaumeister Benjamin Wiegand in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause erklärte.
Dafür wurde nun der Auftrag in Höhe von rund 490.000 Euro
