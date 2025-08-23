Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das Lehrschwimmbad der Gemeinde bleibt noch bis voraussichtlich Ende Oktober geschlossen. Bekanntlich muss die Filteranlage des "stark veralteten" Hallenbads erneuert werden, wie Ortsbaumeister Benjamin Wiegand in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause erklärte.

Dafür wurde nun der Auftrag in Höhe von rund 490.000 Euro