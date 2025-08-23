Samstag, 23. August 2025

Plus Schwimmkurs-Warteliste wächst

Sandhausens Hallenbad bis Ende Oktober geschlossen

Die mehr als 50 Jahre alte Filtertechnik muss erneuert werden. Das kostet eine knappe halbe Million Euro.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Für Kinder wie Senioren ist das Lehrschwimmbad der Gemeinde ein beliebter Anlaufpunkt – jetzt ist es erst einmal zu. Foto: Gemeinde

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das Lehrschwimmbad der Gemeinde bleibt noch bis voraussichtlich Ende Oktober geschlossen. Bekanntlich muss die Filteranlage des "stark veralteten" Hallenbads erneuert werden, wie Ortsbaumeister Benjamin Wiegand in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause erklärte.

Dafür wurde nun der Auftrag in Höhe von rund 490.000 Euro

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
