Mittwoch, 27. August 2025

Plus Schriesheimer Straßenfest

Es gibt kein "Höfesterben" mehr

Die ISB ist erstmals mit "Äppelwoi und Rosenbräu" in der Herrengasse vertreten. Der Kulturkreis und die Branich-IG retten den Hauser-Hof.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Bianca Sommerfeld (links) und Liselore Breitenreicher kosteten schon mal vor – insbesondere den Apfelwein, der stilecht im Bembel ausgeschenkt wird, und den Apfelbrand vom Obsthof Volk aus Leutershausen. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Die gute Nachricht vom Straßenfest: Das vielbeklagte "Höfesterben" ist beendet: Ein Hof ist neu – und wird von der "Initiative Schriesheimer Bürger" (ISB) betrieben –, und ein weiterer wurde von der Branich-Interessengemeinschaft und dem Kulturkreis "gerettet".

Eigentlich wollte Liselore Breitenreicher schon beim letzten Straßenfest

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
