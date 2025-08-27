Von Micha Hörnle

Schriesheim. Die gute Nachricht vom Straßenfest: Das vielbeklagte "Höfesterben" ist beendet: Ein Hof ist neu – und wird von der "Initiative Schriesheimer Bürger" (ISB) betrieben –, und ein weiterer wurde von der Branich-Interessengemeinschaft und dem Kulturkreis "gerettet".

Eigentlich wollte Liselore Breitenreicher schon beim letzten Straßenfest