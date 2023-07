Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das muss man den Schriesheimern lassen: Noch nicht einmal der erste Regen des Sommers am Samstagabend vertrieb sie aus der Altstadt. Schließlich feierte "Schriesheim jazzt" nach drei Jahren Corona-Pause seine Auferstehung.

Auf fünf Bühnen jazzten oder bluesten fünf Bands, für jeden Gusto etwas. "Altbewährte und Neue" gaben sich in der Altstadt ein Stelldichein, wie Kulturkreis-Vorsitzende Gabriele Mohr-Nassauer sagte, nicht ohne den Anwohnern für ihr Verständnis zu danken – manche lauschten vom Balkon aus, wie am Diehm-Hof in der Oberstadt den Gruppen. Und natürlich vergaß sie das Publikum nicht, das "trotz der ungünstigen Wetterprognose" doch in Scharen gekommen war, auch wenn der Andrang vielleicht nicht so groß war wie in den letzten Jahren vor der Pandemie. Am Ende zählte Christian Glocker vom Kulturkreis exakt 1025 verkaufte Karten. Und Bürgermeisterstellvertreterin Fadime Tuncer erinnerte an Peter Riehl, der an dem Treiben in der Altstadt bei gutem Schriesemer Wein seine Freude gehabt hätte.

"ElVille Blues Band" vor dem Alten Rathaus. Foto: Kreutzer

Mit am stimmungsvollsten war es in den beiden Höfen, die die Besucher kaum fassen konnten: In der Oberstadt spielte das Ensemble von Torino Reinhardt seinen mitreißenden "Gypsy Jazz". Der Leiter ist der jüngste Sohn von Schnuckenack Reinhardt – beide Geiger –, der wiederum ein Cousin des legendären französischen Gitarristen Django Reinhardts war. Für ihn war es das erste Mal in Schriesheim, und gleich fand er lobende Worte für das Publikum, "das auf die Musik sofort anspringt". Wegen des Regens hörten die Musiker kurz auf zu spielen, doch Eugen Fallmann, der sie engagiert hatte, schrubbte die Freiluft-Bühne wieder trocken.

Im anderen Hof, dem vom "Kaiser", machten die "New Orleans Gumbo Cats", ebenfalls Novizen dieses Fests, mit Dixieland gute Laune – und beim Klassiker "You Are My Sunshine" ging so richtig die Post ab, dass man schnell nach dem größten Dixie-Hit, Chris Barbers "Ice Cream" rief.

Freunde mächtiger Orchesterklänge waren vor dem Zehntkeller richtig, hier heizte die SRH-Bigband, schon häufiger bei "Schriesheim jazzt" zu hören, mit ihrer Mischung aus Swing, Latin und Fusion ein – und Bandleader Rainer Maertens ließ sich vom Regen nicht beeindrucken: Er dirigierte nur mit einem riesigen Handtuch geschützt seine überdachten ...