Von Micha Hörnle

Schriesheim. Gerade an den heißen Tagen ist der Parkplatz am Waldschwimmbad überfüllt – und in ihrer Not parken manche ihr Auto direkt an der Talstraße. Und zwar so, dass sie den Gehweg, der auch für Fahrräder zugelassen ist, blockieren. Und so müssen gerade Radler oft auf die Fahrbahn ausweichen. Kein guter Zustand, findet die Grüne Liste, die die