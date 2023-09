Schriesheim. (max) Ursenbach, der kleine Außenposten der Weinstadt im Odenwald, hat 160 Einwohner und durch seine Lage am Hang kein gutes Potenzial, sich zu vergrößern. Das ist für jene, die sich dort ansiedeln möchten, schwierig. Das machte Ortsvorsteherin Inge Pfrang deutlich, als es am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) um ein Bauvorhaben im Ortsteil ging.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote