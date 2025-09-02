Unternehmer und Alt-Stadtrat Dieter Knopf ist gestorben
Ohne viel Aufhebens Großes geleistet: Knopf hat viel in und für Schriesheim bewegt. Nun ist er im Alter von 76 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.
Schriesheim. (hö) Mit Dieter Knopf verliert die Stadt eine Unternehmerpersönlichkeit, einen großen Förderer der Vereine, aber auch einen hochgeschätzten Kommunalpolitiker. Nach langer schwerer Krankheit starb er mit 76 Jahren am 15. August. Er hinterlässt seine zweite Frau Claudia sowie die Töchter Fabienne und Tanja, die aus seiner ersten Ehe stammt; seine erste Frau Gerlinde Knopf war 1986
