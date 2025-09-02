Dienstag, 02. September 2025

Unternehmer und Alt-Stadtrat Dieter Knopf ist gestorben

Ohne viel Aufhebens Großes geleistet: Knopf hat viel in und für Schriesheim bewegt. Nun ist er im Alter von 76 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Dieter Knopf. Archivfoto: Dorn

Schriesheim. (hö) Mit Dieter Knopf verliert die Stadt eine Unternehmerpersönlichkeit, einen großen Förderer der Vereine, aber auch einen hochgeschätzten Kommunalpolitiker. Nach langer schwerer Krankheit starb er mit 76 Jahren am 15. August. Er hinterlässt seine zweite Frau Claudia sowie die Töchter Fabienne und Tanja, die aus seiner ersten Ehe stammt; seine erste Frau Gerlinde Knopf war 1986

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
