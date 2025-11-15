Samstag, 15. November 2025

Strukturen geben und die "Frustrationstoleranz" stärken

Mit Eisberg-Metapher: Vortrag des Diplom-Pädagogen Detlef Träbert stieß auf großes Interesse bei Eltern von Kindergarten-Kindern.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Der Intelligenzquotient sei der sichtbare Teil oberhalb des Wasserspiegels, so Detlef Träbert zu seiner Eisberg-Metapher. Darunter liege die Soziale und Emotionale Intelligenz, also der viel größere Teil. Und auf den komme es viel mehr an. Foto: Dorn

Von Florian Busch

Schriesheim. Die richtige Entwicklung von Kindern ist sehr komplex. Dazu gibt es die unterschiedlichsten Meinungen und Ansätze, Ratgeber und Bücher. Wie kann man Kindern dabei helfen, glücklicher und ausgeglichener zu sein? Wie kann man ihnen als Elternteil Orientierung und Halt bieten, um die Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen?

Um diese

