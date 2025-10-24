Freitag, 24. Oktober 2025

Stadt kündigte Hort "Pfiffikus und rudert nach Eltern-Protesten zurück

Das Rathaus will jetzt doch ein Jahr länger mit ihm zusammenarbeiten. Eltern protestierten im Gemeinderat.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 6 Sekunden
Wer in Zukunft den Hort „Pfiffikus“ betreibt, beschäftigt viele Eltern. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle und Volker Knab

Schriesheim. Es war am Ende ein Sturm im Wasserglas: Marion und Carlo Bonifer, den Betreibern des Horts "Pfiffikus" – zuständig für die Kernzeitbetreuung an der Strahlenberger und Kurpfalz-Grundschule –, wurde zum 31. Juli 2026 gekündigt. Es hagelte, zunächst in Briefform, Proteste der Eltern, dann machten die in der Bürgerfragestunde des

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
