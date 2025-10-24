Von Micha Hörnle und Volker Knab

Schriesheim. Es war am Ende ein Sturm im Wasserglas: Marion und Carlo Bonifer, den Betreibern des Horts "Pfiffikus" – zuständig für die Kernzeitbetreuung an der Strahlenberger und Kurpfalz-Grundschule –, wurde zum 31. Juli 2026 gekündigt. Es hagelte, zunächst in Briefform, Proteste der Eltern, dann machten die in der Bürgerfragestunde des