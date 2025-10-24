Stadt kündigte Hort "Pfiffikus und rudert nach Eltern-Protesten zurück
Das Rathaus will jetzt doch ein Jahr länger mit ihm zusammenarbeiten. Eltern protestierten im Gemeinderat.
Von Micha Hörnle und Volker Knab
Schriesheim. Es war am Ende ein Sturm im Wasserglas: Marion und Carlo Bonifer, den Betreibern des Horts "Pfiffikus" – zuständig für die Kernzeitbetreuung an der Strahlenberger und Kurpfalz-Grundschule –, wurde zum 31. Juli 2026 gekündigt. Es hagelte, zunächst in Briefform, Proteste der Eltern, dann machten die in der Bürgerfragestunde des