Neue Altstadt-Laternen werden montiert

Oben: Patrick Herrmann (MVV-Netze), Martina Bellgardt (Step-Consult) und Bürgermeister Christoph Oeldorf (v.l.) präsentierten am Dienstag die neuen Straßenleuchten für die Altstadt. In der Heidelberger Straße stehen die neuen und die alten Modelle – noch – in friedlicher Koexistenz. Unten: Dieselbe Laterne an der Ecke Heidelberger Straße/Kirchstraße – mal ein-, mal ausgeschaltet. Fotos: Dorn