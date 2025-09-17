Mittwoch, 17. September 2025

Plus Schriesheim

Kommen erstmals "Tiny Houses" in die Altstadt?

Auf dem Grundstück von "Brunn Haushaltswaren" sind vier Mini-Häuser geplant. Bei der Bauvoranfrage hatte der Ausschuss wenig Bedenken.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Zur Heidelberger Straße 27 gehören das Gebäude links und rechts (ehemals „Brunn Haushaltswaren). Im hinteren Grundstücksteil sind vier Mini-Häuser geplant, die über den Hof angefahren werden sollen. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Vor gerade einmal sechs Wochen schloss das Haushaltswarengeschäft Brunn nach fast 100 Jahren. Als der Ausverkauf startete, kündigte Inhaberin Elke Morast an, das Haus "langfristig verkaufen" zu wollen. Nun tauchten am Montagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt erste Ideen auf, wie das Gebäude, aber mehr noch das gesamte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
