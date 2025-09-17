Von Micha Hörnle

Schriesheim. Vor gerade einmal sechs Wochen schloss das Haushaltswarengeschäft Brunn nach fast 100 Jahren. Als der Ausverkauf startete, kündigte Inhaberin Elke Morast an, das Haus "langfristig verkaufen" zu wollen. Nun tauchten am Montagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt erste Ideen auf, wie das Gebäude, aber mehr noch das gesamte