Jede Kiste für Straßenfest-Flohmarkt ist eine Überraschung
Für den großen Flohmarkt am Straßenfest-Samstag wurden schon eine Menge Waren "angeliefert" und sortiert.
Von Heike Warlich
Schriesheim. Im evangelischen Gemeindehaus werden gerade wieder unzählige Kartons und Kisten ausgepackt, deren Inhalt sortiert und die Ware ausgezeichnet. Die Vorbereitungen für den großen Straßenfestflohmarkt am Samstag, 6. September, ab 6 Uhr morgens, laufen bei den Freundeskreisen "Jujuy" und "La Paz" rund um die evangelische Kirche auf
