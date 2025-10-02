Donnerstag, 02. Oktober 2025

Plus Schriesheim

Ist es "geradezu kriminell" für die Anwohner in der Max-Planck-Straße?

Anwohner schildern bei der Gemeinderatssitzung die Zustände. Oeldorf sagt Anwohnern Arbeitskreis zu. Mittlerweile hängt immerhin hier eine Geschwindigkeitsmesstafel.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
In der Max-Planck-Straße ließ die Stadt eine Geschwindigkeitsmesstafel für die Autos aufstellen. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Wie versprochen kamen zur jüngsten Gemeinderatssitzung einige Anwohner aus der Max-Planck-Straße – und berichteten den Räten über die Situation in ihrem Umfeld. Dass sie das tun würden, hatten sie in der Woche zuvor bei einem Vor-Ort-Termin mit der Grünen Liste angekündigt.

Ihre Klage: Schleichverkehr von der B3, viele Elterntaxis, dazu jede Menge Lieferautos, die oft

Dr. Micha Hörnle
