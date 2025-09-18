Von Marion Gottlob

Schriesheim. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Samstag über 20 Gäste zum Grillfest des Behinderten-Treffs der katholischen Pfarrgemeinde in deren Garten. Bei Bratwürsten, Schweinesteak, Nudel- und Gurkensalat, Tsatsiki und anderen Köstlichkeiten fanden sich Menschen mit und ohne Handicap zum Gespräch zusammen. Die Mutter eines lernbehinderten