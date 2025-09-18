Im Behinderten-Treff wurden viele Freundschaften geschlossen
Den Treff der katholischen Kirchengemeinde gibt es seit über 40 Jahren. Hier werden Austausch und Gemeinschaft gelebt.
Von Marion Gottlob
Schriesheim. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Samstag über 20 Gäste zum Grillfest des Behinderten-Treffs der katholischen Pfarrgemeinde in deren Garten. Bei Bratwürsten, Schweinesteak, Nudel- und Gurkensalat, Tsatsiki und anderen Köstlichkeiten fanden sich Menschen mit und ohne Handicap zum Gespräch zusammen. Die Mutter eines lernbehinderten
