Das Rathaus testet derzeit eine künstliche Behördenintelligenz
Ein KI-Prototyp hilft dabei, Bauanfragen blitzschnell zu beantworten. Auch Bebauungspläne gibt es nun auf Knopfdruck. Der Versuch sorgt für bundesweites Interesse.
Malsch. (aham) "Ich möchte es gar nicht mehr hergeben", sagt Nina Beyl. "Das ist wie die Sitzheizung im Auto – wenn man sich einmal daran gewöhnt hat ...", ergänzt Bürgermeister Tobias Greulich. Schon nach gut zwei Wochen ziehen der Rathauschef und die Digitalisierungsbeauftragte der Gemeinde ein überaus positives Fazit. Seit Anfang September wird in der Malscher Verwaltung der Prototyp eines
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+