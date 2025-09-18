Donnerstag, 18. September 2025

Das Rathaus testet derzeit eine künstliche Behördenintelligenz

Ein KI-Prototyp hilft dabei, Bauanfragen blitzschnell zu beantworten. Auch Bebauungspläne gibt es nun auf Knopfdruck. Der Versuch sorgt für bundesweites Interesse.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Bürgermeister Tobias Greulich und Digitalisierungsbeauftragte Nina Beyl prüfen das Programm auf Herz und Nieren. Foto: Hammer

Malsch. (aham) "Ich möchte es gar nicht mehr hergeben", sagt Nina Beyl. "Das ist wie die Sitzheizung im Auto – wenn man sich einmal daran gewöhnt hat ...", ergänzt Bürgermeister Tobias Greulich. Schon nach gut zwei Wochen ziehen der Rathauschef und die Digitalisierungsbeauftragte der Gemeinde ein überaus positives Fazit. Seit Anfang September wird in der Malscher Verwaltung der Prototyp eines

