Von Micha Hörnle

Schriesheim. Bald wird Hilmar Frey noch mehr Zeit haben, seiner Leidenschaft, der Kommunalpolitik, aber vielleicht auch seinem Ehrenamt als Leiter der Ringerabteilung beim KSV nachzugehen. Denn der 59-Jährige, der momentan noch als Sachbearbeiter beim Polizeiposten in Altersteilzeit ist, wird Ende Mai in Pension gehen – so wie es bei seinem Arbeitgeber