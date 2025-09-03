Mittwoch, 03. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

"Hier sind Theater-Utopien entstanden"

Das Theater-Camp fand zum vierten Mal auf dem Kohlhof statt. 42 Kinder und Jugendliche arbeiteten mit dem Thema: "IdentiTetris".

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Vor rund 100 Gästen zeigten 42 Jugendliche, was sie eine Woche lang im Theater-Camp auf dem Kohlhof gemeinsam zum Thema „Identität“ erarbeitet hatten. Foto: Kreutzer

Von Marion Gottlob

Schriesheim-Altenbach. Was für ein tolles Naturtheater: Inmitten von Bäumen beim Naturfreundehaus Kohlhof war die Bühne des Theater-Camps aufgebaut. Hier zeigten 42 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren Szenen, die sie fünf Tage lang in vier Teams entwickelt hatten.

Schon zum vierten Mal fand in den Sommerferien das

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.