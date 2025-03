Von Marie Herrmann

Schriesheim. Konzentriert blickt Katrin Klein, eine der Geschäftsführerinnen der Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG), auf ihr Smartphone. Irgendwo hier muss sie sein. Der Blick fällt auf eine schmale Röhre – die erste Weinflasche ist gefunden. Nur noch das Zahlenschloss öffnen, und die Gruppe kann den RebenBeben Cuvée inmitten der Weinberge verkosten. Trotz des trüben Wetters, das eher weniger einladend wirkt, ist die Vorfreude auf die Geocaching-Weinprobe groß. Die Tour ist ein neues Konzept, das die Genossenschaft in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen "frohnatouren" ab April anbietet. Zum ersten Probelauf machen sich vier Mitarbeiter der WG und Lars Müller, Gründer von "frohnatouren", auf den Weg.

Der Himmel ist mit grauen Wolken bedeckt, und die Temperaturen kommen kaum über die Zehn-Grad-Marke. Die für etwa vier Stunden angesetzte Geocaching-Tour beginnt in der Heidelberger Straße an der Vinothek, wo auch gleich die erste Flasche Schriesecco geöffnet wird. Einer der Teilnehmer muss nur noch die Tour-App auf seinem Smartphone aktivieren – in diesem Fall Katrin Klein –, und los geht’s! Der Weg führt am Friedhof vorbei in Schriesheims Weinberge, wo die Reben noch karg und von der kalten Jahreszeit gezeichnet sind. Die App gibt die genaue Route nicht vor, sodass die Teilnehmer den Weg zu den GPS-Koordinaten selbst bestimmen müssen. Über einen Lautsprecher, den jede Gruppe neben den Weingläsern geliehen bekommt, können die Geocacher nicht nur Musik hören, sondern zudem an jeder Station passende Videos zum Wein und der Region abspielen.

Es gibt außerdem mehrere Quizfragen, die das Wissen der Gruppe auf die Probe stellen. Auch wenn man eine Frage falsch beantwortet, kann die Tour problemlos fortgesetzt werden. "Weinproben werden oft nur als Event gebucht", erzählt Müller von seinen Gesprächen mit Winzern aus der Region. Das Quiz dient daher als kleines Extra, ist aber nicht der zentrale Bestandteil der Tour. Vielmehr liegt der Fokus auf der Weinprobe an der frischen Luft, die fünf unterschiedliche Sorten umfasst. Der Himmel reißt Stück für Stück auf, und mit Vogelgezwitscher in den Ohren kommt die Probegruppe an einigen schönen Fotomotiven vorbei. Mit seinen üppigen grünen Blättern, die sich zu einer herzförmigen Krone zusammenfügen, ist der "Herzbaum" eines davon. Ein Highlight der Tour ist außerdem ein Zwischenstopp an der Strahlenburg. Der Weg dorthin ist steil, weshalb alle etwas außer Atem sind, als sie auf dem Schlossberg ankommen.

Doch für den Ausblick auf die Schriesheimer Altstadt und die Rheinebene bis nach Mannheim lohnt sich die Mühe. Ausruhen können sich die Geocacher bei einem Snack und einem Glas Schlossbergriesling ein paar Meter weiter an der Aussichtsplattform. Auf der Suche nach der nächsten Flasche geht es bergab – der anstrengende Teil der Wanderung ist geschafft. Wer dennoch eine Pause einlegen möchte, kann das an einer der vielen Bänke tun. Ein von Schlehen gesäumter Weg führt an einem Barfuß-Pfad vorbei, der zum Begehen einlädt. Ausklingen lässt die Gruppe die Tour mit trockenem Spätburgunder. Etwa sechs Kilometer und fünf Weine später, kehren die Teilnehmer zur Vinothek zurück – mit leeren Gläsern, aber vielen neuen Eindrücken.

Info: Interessierte können die Tour von Montag bis Samstag unter www.frohnatouren.de buchen. Kinder und Hunde sind kostenfrei.