Schriesheim. (RNZ) 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienst sind am späten Freitagnachmittag zum Lidl-Markt in der Werner-von-Siemens-Straße geeilt. Laut Notruf hatte dort um 17.15 Uhr "ein Blitz in die Lüftung eingeschlagen". Außerdem roch es verbrannt.

Nach Rücksprache mit der Wehr räumten die Mitarbeiter den Einkaufsmarkt. Ein Trupp der Feuerwehr erkundete das Dach von innen, die Besatzung der Drehleiter von außen. Beide Kontrollen verliefen negativ. Der Brandgeruch verschwand.

Nach einer halben Stunde konnte man wieder einkaufen. Außerdem kam es in weiten Bereichen der Kernstadt zu einem rund zweiminütigen Stromausfall, ebenfalls infolge des Gewitters.