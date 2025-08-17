Erster Abschnitt der Talstraßensanierung fertig, neuer startet bald
Nach zwei Jahren ist der erste Bauabschnitt der Talstraße in Schriesheim fertig. Die Anwohner freuen sich, kritisieren aber die Kommunikation mit der Stadt.
Von Jan Wölfer
Schriesheim. "Was lange währt, wird endlich gut!" Und es hat lange gedauert, ziemlich genau zwei Jahre. Und damit etwa ein halbes Jahr länger als ursprünglich veranschlagt. Der erste große Bauabschnitt der Talstraßensanierung, die Schmale Seite, ist abgeschlossen. Für die Anwohner geht damit eine lange Zeit der Entbehrungen zu Ende.
Nicht nur der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+