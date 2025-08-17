Sonntag, 17. August 2025

Plus Schriesheim

Erster Abschnitt der Talstraßensanierung fertig, neuer startet bald

Nach zwei Jahren ist der erste Bauabschnitt der Talstraße in Schriesheim fertig. Die Anwohner freuen sich, kritisieren aber die Kommunikation mit der Stadt.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 9 Sekunden
Bürgermeister Christoph Oeldorf dankte den Anwohnern für ihre Geduld und äußerte die Hoffnung, „dass wir gemeinsam pfleglich mit unserer Straße umgehen“. Foto: Kreutzer

Von Jan Wölfer

Schriesheim. "Was lange währt, wird endlich gut!" Und es hat lange gedauert, ziemlich genau zwei Jahre. Und damit etwa ein halbes Jahr länger als ursprünglich veranschlagt. Der erste große Bauabschnitt der Talstraßensanierung, die Schmale Seite, ist abgeschlossen. Für die Anwohner geht damit eine lange Zeit der Entbehrungen zu Ende.

Nicht nur der

